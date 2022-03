Zeshonderd bomen in Amsterdam overleefden stormen Eunice en Corrie niet

De stormen Corrie en Eunice hebben er samen voor gezorgd dat er ongeveer zeshonderd bomen in de stad omwaaiden. Daarnaast gingen er nog zo'n 110 bomen om in het Amsterdamse Bos.

Dat laat wethouder Jakob Wedemeijer (Openbare Ruimte en Groen) weten in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren. Er zijn daarnaast twijfels over de stabiliteit van sommige bomen.

"In een aantal gevallen is er aanleiding om de bomen nader technisch te onderzoeken of een 'stormproef' uit te voeren", schrijft Wedemeijer. "Dit kan betekenen dat er nog een aanvullend aantal bomen uit veiligheidsoverwegingen gekapt zullen moeten worden. Er zijn ook bomen die behouden kunnen blijven door middel van forse snoei."

Op de vraag van de Partij voor de Dieren over de planning van de herplant van bomen is nog geen duidelijk antwoord. Volgens Wedemeijer wordt dat 'opgenomen in de totale planning binnen de herplantopgave'. De gemeenteraad krijgt daar na de zomervakantie in een brief meer over te horen.

Dan moet ook duidelijk zijn hoeveel geld het de gemeente extra kost. Er wordt door de gemeente namelijk jaarlijks nog geen budget gereserveerd voor het herplanten van bomen na stormen.