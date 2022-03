Internationale vliegoefening boven Noord-Holland: hoe gaat dat in zijn werk?

De internationale jachtvliegeroefening met NAVO-partners, Frisian Flag, is begonnen. Vanaf vliegbasis Leeuwarden gaan tot 8 april elke dag straaljagers en helikopters de lucht in om gevechtssituaties te oefenen, onder andere boven Noord-Holland . Jayme Tol, woordvoerder van de vliegbasis in Leeuwarden, vertelde er over in Spitstijd op NH Radio.

De oefening is eigenlijk een soort 'oorlog spelen' met bondgenoten. "Deze week oefenen we met name het verdedigen van Nederland tegen een fictieve aanvaller. We hebben 'bevriende' troepen vliegtuigen die boven Noord-Nederland patrouilleren en 'vijandige' troepen, die vanuit het noorden Nederland proberen 'aan te vallen', ongeveer ter hoogte van de waddeneilanden", legt Tol uit.

Tol: "We hebben wel een laagvlieggebied dat ook voor een deel boven Noord-Holland ligt. Ik heb net nog even gecontroleerd of we daar gebruik van gaan maken, maar daar ziet het niet naar uit. We hadden een heel scenario rond De Kooy gepland, maar dat lijkt zich nu te gaan verplaatsen." Helikopters, die dan op 50 meter boven de grond vliegen, zul je daarom niet zien.

Geen link met oorlog in Oekraïne

Dat de NAVO-oefening wordt gehouden ten tijde van de oorlog in Oekraïne is toeval. "We zijn vorig jaar juni al begonnen met het voorbereiden van deze editie van Frisian Flag en toen was het scenario rond Oekraïne nog niet relevant. Dus we hebben ook geen oefenscenario's die daarop duiden meegenomen in de voorbereidingen. We trainen natuurlijk wel met name het samenwerken bij grootschalige luchtgevechten met NAVO-bondgenoten, dus daarom is Frisian Flag nu wel heel relevant."



Ook met de eventuele traumatische ervaringen van Oekraïense vluchtelingen die in Noord-Holland zijn opgevangen kon door de planning geen rekening gehouden worden. Tol laat daarover weten: "Ik ben zelf geen expert op dat gebied. Maar doordat we vorig jaar juni al begonnen zijn met plannen hebben we geen rekening gehouden met de oorlog boven Oekraïne. We snappen dat we te horen zijn voor mensen, maar ik heb verder geen idee wat dat met mensen doet, daar hebben we geen rekening mee gehouden."