Hart voor Hilversum nodigt D66 niet uit aan formatietafel

Op basis van de oriënterende gesprekken en de uitkomst daarvan besluit de partij Hart voor Hilversum, die als grootste uit de verkiezingen kwam, aan tafel te gaan met de VVD, GroenLinks en het CDA. De eerste twee partijen zitten al met Hart voor Hilversum in het huidige college. Opvallend is dat D66, die ook in het huidige college zit, niet door Hart voor Hilversum is uitgenodigd. Op papier zou het huidige college namelijk gewoon door kunnen gaan.

VVD

Maar volgens de kersverse fractievoorzitter Regie Redmeijer is dat niet de voorkeur van het bestuur en de fractie. "Afgelopen zaterdag zijn wij bij elkaar gekomen en werd duidelijk dat wij de voorkeur hebben voor de VVD, GroenLinks en het CDA", legt Redmeijer uit.

"Het is vooral zo dat de fractie nu de VVD kiest boven D66 en niet het CDA boven D66." Volgens de fractievoorzitter heeft het onder anderen te maken met dat er 'wat meer overeenkomsten zijn met de VVD dan met D66.' Daarnaast heeft D66 veel nieuwe gezichten op haar lijst, waarvan Hart voor Hilversum aangeeft dat ze daardoor de bekende gezichten van de VVD de voorkeur geeft. "We zijn het ook niet altijd met de VVD eens, maar we kennen de raadsleden en we weten waar ze voor staan", laat Redmeijer aan NH Nieuws weten.

Valse start

In een persbericht van D66 noemt de partij het een valse start. "Wij zijn verbijsterd en teleurgesteld om na vier jaar samen in de coalitie van Hart voor Hilversum te horen dat D66 niet aan de onderhandelingstafel voor een nieuwe coalitie is uitgenodigd", laat de partij weten.

Als verklaring voor deze keuze laat D66 het volgende weten. "Met name de ambities van D66 voor wonen en duurzaamheid gaan Hart voor Hilversum te ver. Kennelijk denkt Hart voor Hilversum minder met wonen en duurzaamheid te hoeven doen in een samenwerking met GroenLinks, de VVD en het CDA."

De reactie van de onbekende gezichten van Redmeijer zegt lijsttrekker Annette Wolthers onzin te vinden. "We hebben een prima ploeg klaarzitten en daarnaast hebben ze vier jaar met mij in het college gezeten, dus ze weten prima wat ze in huis hebben."

"Bij de vorige formatiegesprekken wilde Hart voor Hilversum ons er ook niet bij hebben, maar uiteindelijk kwamen we aan tafel." Mocht het weer gebeuren dat D66 later aan tafel wordt gevraagd zou D66 niet weigeren, laat Wolthers weten. "We zullen de coalitievorming met belangstelling blijven volgen."

Formateur

Een ander opvallend gegeven is de keuze voor Aafke Vreugdenhil van de ChristenUnie als formateur. Vreugdenhil is één van de vele raadsleden die afzwaait, maar toch heeft Hart voor Hilversum haar gevraagd de onderhandelingen te leiden.

"Ze geeft professioneel mediation-training en iedereen kent haar als een heel evenwichtig raadslid", zegt Redmeijer. Daarnaast stond de partij erop dat iemand van buiten de partijen aan tafel formateur moest worden.