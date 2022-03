Bakkie Pleur: "Hebben wij wel eens geslapen op trainingskamp?"

Mark Verzijlberg maakte ruim 25 jaar geleden een legendarische goal als keeper. "Ik werk nu bij de post en dan komen er wel eens nieuwe mensen. Dan gaan ze kijken en zeggen ze was jij dat? Dat is wel leuk, maar zelf ga ik het niet de hele tijd kijken", vertelt de voormalige keeper van HFC Haarlem.

Op 6 april 1996 maakte hij in de slotminuten van de wedstrijd tussen HFC Haarlem en FC Eindhoven de winnende goal. En dat vierde Verzijlberg uitbundig. Na een meterslange sprint klom hij de hekken in om het te vieren met de Haarlem-fans. "Daarna had je toch een spierscheuring?", grapt Piet Keur in een vers Bakkie Pleur.