Twee keer brand in korte tijd in restaurant: "Kans dat je loterij wint is groter"

Het is puinruimen voor de eigenaren van het Mexicaanse restaurant Pancho's Cantina in Zaandam. Dit weekend ontstond al voor de tweede keer brand , en dat in het weekend dat het restaurant dertig jaar bestond. Toch zijn eigenaren Gre en Hans Kok vastbesloten: het gaat veel tijd en geld kosten, maar hun restaurant gáát weer open.

In 2020 brandde het restaurant ook al af. Toen was het nog gevestigd aan de Rozengracht, een stukje verder dan waar ze nu zitten op de Dam. Toen ze gebeld werd door de hulpdiensten wist Gre niet waar ze het zoeken moest. "Angst, onzekerheid… en dan kom je aan, de brandweer is er al, het pand staat vol rook. Je hoopt maar één ding: dat de schade beperkt is. Zeker na die klotetijd met al die coronaregels… We gaan nu super, draaien als een tierelier. En dan dit…"

Warme handdoeken

De oorzaak heeft Gre net te horen gekregen: warme handdoeken die net uit de droger kwamen zijn neergelegd op de vrieskist. "Daarna is het gaan broeien. Ja, dat verzin je niet. Dit is dikke pech. Ik heb er nooit eraan gedacht dat het gewoon twee keer kan gebeuren. Bizar. De kans dat je de loterij wint is groter."

