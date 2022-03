AZ niet op zondagmiddag maar op zaterdagavond naar Het Kasteel

De uitwedstrijd van AZ tegen Sparta Rotterdam is een dag vervroegd. De KNVB heeft besloten dat de Alkmaarders niet zondag 1 mei, maar zaterdag 30 april op Het Kasteel worden verwacht. De Aftrap is om 21.00 uur.

Volgens de voetbalbond hangt de wijziging samen met de recente resultaten van de Nederlandse clubs in de Conference League. Doordat de Alkmaarders zijn uitgeschakeld, is het niet strikt noodzakelijk dat zij op zondagmiddag spelen. De wedstrijd Heracles Almelo - FC Twente is op zaterdagavond met een uurtje vervroegd en begint nu om 20.00 uur.