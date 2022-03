Fan Monique treurt na dood Taylor Hawkins van Foo Fighters: "Hij was een beest op de drums"

Het overlijden van Taylor Hawkins, de drummer van wereldberoemde rockband Foo Fighters, komt hard aan bij fans. De 50-jarige drummer werd vrijdagavond dood aangetroffen in een hotelkamer in Colombia. Voor Monique Webster, medewerker bij platenzaak Concerto, sloeg het nieuws als een bom in. "Het is niet te omschrijven wat ik voelde."

"Hij kon gewoon lekker losgaan, hij was een beest op de drums", vertelt Webster over Hawkins. "Buiten dat hij waanzinnig goed kon drummen, kon hij ook nog zingen. Dat was zo geweldig aan hem. Het was een muzikant in hart en nieren. Dat was aan alles te merken."

Het is nog niet duidelijk waar de drummer precies aan is overleden. De Colombiaanse autoriteiten maakten bekend dat er meer dan tien verschillende soorten drugs in zijn lichaam aangetroffen, onder meer THC (de werkzame stof in marihuana) , antidepressiva en pijnstillers. Maar het is niet duidelijk of hij daar ook aan is overleden. Fan Webster wil nog geen conclusies trekken en houdt het voor nu op een hartstilstand.