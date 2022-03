Expositie over Henny Huisman in Hoorn: "Is Bulletje er ook?"

De Soundmixshow, de Mini-playbackshow en de Surpriseshow. Legendarische programma's die van bedenker en presentator Henny Huisman een grote televisiester maakte. Tijdens de expositie in het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn zijn veel relikwieën uit zijn carrière terug te zien.

Expositie Henny Huisman - NH Nieuws

Twee AVRO Televizierringen, foto's met de Paus en Michael Jackson, originele kleding uit 'het winkeltje' én Bulletje. Voor bezoekers die in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw aan de buis gekluisterd zaten, is de expositie een feest der herkenning. "De moeders van nu waren toen kinderen. Ze vragen dan of Bulletje er ook is." De geboren Zaankanter kende grote successen. Zijn wilskracht bracht hem aan de top. "Mijn drive was enorm. Ik zei tegen mijn moeder: 'Wacht maar, later word ik beroemd.' Geen idee waarom, maar dat wilde ik zó graag." Afwijzingen Hij heeft de schaduwzijde gezien. Kreeg afwijzing na afwijzing, toen hij met plannen voor een programma langs de omroepen ging. Ook die hebben een plekje gekregen in Hoorn. "Als je dan later wel is gelukt, trek je toch een lange neus."

Henny Huisman bekijkt zijn eigen beeld - NH Nieuws/Michiel Baas

In de tijd van Nederland 1, 2 en 3 was Huisman één van de spraakmakers van de Nederlandse televisie. Zijn programma's trokken miljoenen kijkers. Tijdens de finale van de Soundmixshow van 1988 zorgden zes miljoen kijkers ervoor dat het netwerk plat ging. Met als gevolg dat vliegtuigen niet konden landen, ziekenhuizen moesten op noodaggregaten verder en er werden Kamervragen gesteld over hoe dit toch kon gebeuren. "Ze noemen dat nog altijd het Henny Huisman-effect. Grappig, toch?" Hoogtijdagen Hij mist de hoogtijdagen van toen. "Ik zou zo 30 jaar terug willen. Dat was een grandioze tijd. Al moet ik zeggen dat het voor de nieuwe generatie veel moeilijker is om ertussen te komen." Stilzitten zit er echter niet bij. "Later dit jaar ga ik met een programma het theater in." De expositie 'De Henny Huisman Show' is in het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn is nog tot 30 oktober te bezoeken.