Haarlem urenlang in de rook, oorzaak brand Waarderpolder nog onbekend

De grote brand in een bedrijfspand aan de Izaak Enschedeweg is inmiddels onder controle. Het vuur woedde in een afgesloten stalen dakopbouw en was voor de brandweer lastig te blussen. Daardoor kwam er urenlang enorm veel rook uit het pand en dat hebben veel mensen in de stad wel gemerkt. De Veiligheidsregio Kennemerland adviseerde omwonenden en omliggende bedrijven daarom om ramen en deuren even te sluiten.

Brand aan de Izaak Enschedeweg - NH Nieuws

Rond 10.00 uur vanmorgen ziet een werknemer van één van de bedrijven aan de Izaak Enschedeweg rook uit het pand komen en alarmeert direct de brandweer. Vanaf de straat is te zien dat de rook uit een soort grote witte stalen container komt, die bovenop het pand is geplaatst. Opvallend is dat de rookpluim af en toe een gele kleur heeft. Tekst loopt door na video

Maurice Meijer van de Veiligheidsregio Kennemerland over de brand aan de Izaak Enschedeweg - NH Nieuws

Het blijft voor de brandweer moeilijk om bij de vlammen te komen. De dakopbouw is blijkbaar heel goed geïsoleerd. Met een cirkelzaag worden gaten in de zijkant gezaagd om de vlammen beter te kunnen bestrijden. De ondernemers uit de direct omliggende panden staan ondertussen op straat toe te kijken hoe de situatie zich ontwikkelt. Ook Steef Heeremans en Jan Arp werken aan de Izaak Enschedeweg en hopen dat de brandweer hun panden kan behoeden voor de vlammen. Tekst loopt door na de video

Ondernemers aan de Izaak Enschedeweg kijken naar de brand in hun straat - NH Nieuws

In de loop van de middag wordt de rookpluim gelukkig een stuk kleiner. Een sloopbedrijf heeft de voorkant van de stalen dakopbouw kapot getrokken en zo kan het vuur beter bestreden worden. De schade aan de panden van Steef en Jan lijkt op het eerste gezicht mee te vallen. Politie gaat oorzaak brand onderzoeken Het is nog steeds onduidelijk wat er in de dakopbouw aan materiaal lag en wat de brand heeft veroorzaakt. Volgens de Veiligheidsregio Kennemerland zijn er geen hoge concentraties schadelijke stoffen vrijgekomen. De ondernemers in de buurt hebben geen idee wie het pand huurt. Her en der wordt gespeculeerd over de mogelijke aanwezigheid van een hennepkwekerij, maar daar wil de Veiligheidsregio Kennemerland geen uitspraken over doen. "Dat is aan de de politie. Het wordt afgezet als een 'plaats delict' en daar zal dan onderzoek naar worden gedaan", aldus voorlichter Maurice Meijer.

Brand in een dakopbouw aan de Izaak Enschedeweg in de Waarderpolder - NH Nieuws