Aantal anonieme tips weer extreem hoog: vooral over geweldplegers en relschoppers

Het aantal anonieme meldingen is voor het tweede jaar op rij uitzonderlijk hoog. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Meld Misdaad Anoniem. Er was vooral een stijging te zien in tips over geweldplegers en relschoppers. "In de eenheid Amsterdam was het aantal meldingen zelfs nooit eerder zo hoog", vertelt woordvoerder Marc Janssen tegen NH Nieuws.

In Noord-Holland kwamen er in 2021 per 10.000 inwoners 11,9 meldingen binnen. In Amsterdam zijn dat er meer, namelijk 13,7 meldingen. De meeste tips gingen over drugs, zoals wietkwekerijen en de productie of handel van harddrugs. Softdrugs staat op één, met 687 meldingen. Op de tweede plaats staat harddrugs met 436 tips.

In 2021 kreeg de eenheid Noord-Holland 1.839 anonieme meldingen binnen. Een daling van 1 procent vergeleken met het jaar ervoor. In 2012 lag het aantal anonieme meldingen nog net onder de 1.000, maar sindsdien is er ieder jaar een stijging te zien. Alleen in 2018 en 2021 ging het omlaag.

Minder drugsmeldingen

Hoewel de meeste meldingen in 2021 gingen over drugsgerelateerde zaken, is er een daling te bemerken vergeleken met 2020. Er was juist een stijging te zien in het aantal tips van geweldsdelicten, financieel-economische delicten en opsporen van personen.

Volgens Marc Janssen, woordvoerder van Meld Misdaad Anoniem, is het opvallend dat er in de provincie, in tegenstelling tot de landelijke cijfers, een stijging in het aantal meldingen te zien is. "Landelijk is het aantal meldingen net als vorig jaar nog steeds uitzonderlijk hoog, maar is er wel een lichte daling."

Tips over geweldsdelicten komen met 242 meldingen in Noord-Holland binnen op nummer drie, met – een stijging van 34 procent. Meldingen van financieel-economische delicten, zoals bijvoorbeeld witwassen, stegen met 15 procent en komt uit op 129 meldingen. Voor het opsporen van personen kwamen er 74 meldingen binnen, een stijging van 12 procent. In totaal werden er 294 aanhoudingen verricht, 23.965 wietplanten in beslag genomen, 34 vuurwapens en 39 steekwapens.