Zes speciale bomen in Noord-Holland: van een zevenling tot een boomkerving van Napoleon

De rode beuk van Westerblokker

Deze enorme rode beuk in Westerblokker is maar liefst 200 jaar oud en heeft een omtrek van bijna zeven en een halve meter. De leeftijd en het formaat maakt deze West-Friese beuk tot een van de indrukwekkendste bomen, niet alleen in Noord-Holland, maar in heel Nederland.

Ondanks dat de boom al twee eeuwen oud is, is de beuk nog kerngezond. Bewoners van de naastgelegen boerderij koesteren de boom met heel hun hart en zorgen goed voor hun grote vriend. Want met de brede stam en de laaghangende takken is de rode beuk de ideale plek om onder te relaxen op een warme zomerdag.