Cubanen eisen uitleg van burgemeester over 'steun aan dictatuur' in hun vaderland

Boze Cubanen hielden vanmiddag een protest voor het Raadhuis in Amstelveen. De groep eist uitleg van burgemeester Tjapko Poppens voor zijn aanwezigheid bij de opening van de tentoonstelling 'Korda: Cuba, Che, Glamour', in het Cobra Museum. In die tentoonstelling wordt volgens hen 'moordenaar Che Guevara' verheerlijkt.

Cubanen demonstreren in Amstelveen. - NH Nieuws

Het gaat om Che Guevara, de rechterhand van oud-president Fidel Castro. “Che Guevara is een moordenaar, geen held. Hij heeft duizenden mensen vermoord”, vertelt Victor Dueñas, voorzitter van Foundation NewGeneration. Deze organisatie heeft namens de Cubaanse gemeenschap vorige week een protestbrief ingediend bij de gemeente Amstelveen en het Cobra Museum. Burgemeester Tjapko Poppens was bij de opening van de tentoonstelling aanwezig, die werd geopend door ambassadeur van Cuba Anet Pina Rivero. Op zijn Twitter staat een foto waarop hij naast Pina Rivero staat. "Zeer de moeite waard", schrijft de burgemeester over de tentoonstelling. Tekst gaat verder.

De prachtige overzichtstentoonstelling van de beroemde fotograaf Korda werd vandaag geopend door de ambassadeur van Cuba, mevrouw Anet Pina Rivero. Tot 26 juni te zien in het @cobramuseum @Gem_Amstelveen Zeer de moeite waard! pic.twitter.com/kM0I3ZPZYk — Tjapko Poppens (@Tjapko_Poppens) March 17, 2022

De groep Cubanen is beledigd en komt Poppens om uitleg vragen. "Waarom ondersteunt een democratisch gekozen burgemeester de dictatuur in Cuba?", vraagt Dueñas zich af. Poppens is vandaag niet aanwezig op het Raadhuis, maar de groep geeft wel nogmaals de protestbrief af in de hoop een reactie te krijgen. De gemeente laat in een reactie aan NH Nieuws weten dat de burgemeester 'bij de opening van de expositie aanwezig was om de Cubaanse ambassadeur, vanwege jarenlange diplomatieke relaties, officieel te ontvangen'. De opening werd verricht door de ambassadeur. Verder verwijst de gemeente naar de reactie die het Cobra Museum eerder gaf. Tekst gaat verder.

Aquí, haciéndome el artista 🎨 🙃 pic.twitter.com/Spa0bttGov — Victor M. Dueñas (@VictorDuenasCU) March 26, 2022