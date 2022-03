Of Ten Hag naar Manchester United moet gaan? Niet doen, zegt Louis van Gaal

Moet Ajax-trainer Erik ten Hag ingaan op de avances van Manchester United? Tijdens de persconferentie van Louis van Gaal over Nederland - Duitsland week de bondscoach vanmiddag even van de gebaande paden af. "Manchester is een commerciële club. Ik denk dat Erik ten Hag een geweldige coach is die naar een voetbalclub moet gaan."

Louis van Gaal - Pro Shots / Marcel van Dorst

Veel dieper wilde Van Gaal, die zelf trainer van Manchester was tussen 2014 en 2016, niet ingaan op de vraag. "Ik ben niet zijn begeleider. Dan moet Erik me zelf maar bellen." In Engeland won Van Gaal alleen de FA-Cup.

Quote "Dat is een slimme vraag. Ik wil die Duitsers de opstelling niet zeggen" Bondscoach Louis van Gaal

Uiteraard ging het in Zeist hoofdzakelijk over Nederland - Duitsland en de vraag of Van Gaal morgenavond verder borduurt op het elftal dat vrijdag Denemarken met 4-2 versloeg. Zijn alle spelers fit? "Dat is een slimme vraag", antwoordde de bondscoach lachend. "Ik wil die Duitsers niet de opstelling zeggen. Iedereen kan spelen, maar niet iedereen kan twee keer negentig minuten spelen. Dan zeg ik eigenlijk al te veel." Dat Van Gaal met een andere basisformatie start dan vrijdag tegen Denemarken (4-2) staat vast. En dat heeft niet alleen met de fysieke gesteldheid van de voetballers te maken. Van Gaal: "Ik wil ook andere spelers zien in bepaalde situaties."

Quote "Ik wil ook andere spelers zien in bepaalde situaties" Bondscoach Louis van Gaal

Het duel tegen de Denen is door de bondscoach en zijn spelers nabesproken. Het nieuwe 1-3-4-1-2 systeem werkte na rust beduidend minder dan in de eerste 45 minuten. Aanvoerder Virgil van Dijk: "We hebben nabesproken wat goed ging en wat minder goed ging." Over zijn voorkeur om 4-3-3 te spelen ging het niet. "Nee, we hebben ook geen heftige discussies. Ik geef mijn mening en vaak zitten we wel op één lijn. In het systeem met drie centrale verdedigers worden er andere dingen geraagd. Dat is wennen. Je moet de linies kort op elkaar houden." Mening "Ik hou van spelers met een mening", voegde Van Gaal daar aan toe. Ik vind dat er meer druk op de bal moet worden gegeven en dan moet je elkaar coachen. Dat zou veel meer moeten gebeuren. Ook de tien meterregel moet ook beter. We moeten Duitsland niet uitnodigen tot diepteloopjes. Daar hebben ze te veel kwaliteit voor. De afstand onderling mag dus niet groter zijn dan tien meter en dat ging vanochtend fantastisch."

Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk - Pro Shots / Kay in 't Veen

Quote "Voor Duitsland is het ook een test om te kijken hoe ze ervoor staan" Oranje-Aanvoerder Virgil van DIJK

Van Dijk kijkt uit naar de ontmoeting met Duitsland dat dit weekend met 2-0 won van Israël. "Ze zijn acht wedstrijden ongeslagen nu. Voor hun is het ook een test om te kijken hoe ze ervoor staan. De eerdere wedstrijden die we tegen ze gespeeld hebben, waren open en mooie wedstrijden. Hopelijk vallen er minder tegendoelpunten en winnen we." De aftrap bij Nederland - Duitslans is morgenavond om 20.45 uur.