Hilversummer roept op: "Wees geen dief van óns kapitaal en maak geen bezwaar tegen te hoge woonlasten"

Laat vooral geen bezwaar aantekenen tegen de aanslag van de zogeheten WOZ-waarde van je huis door bureaus die daar brood inzien. De bulk geld en tijd die de gemeente hieraan kwijt is, kan veel beter gestoken worden in de lokale samenleving. "Wees geen dief van ons gezamenlijk kapitaal", stelt Hilversummer Fred van Leeuwen.

De komende weken ploft de envelop van de gemeente met daarin de jaarlijkse aanslag in de brievenbus. Nog deze week moet tachtig procent van Hilversum de brief ontvangen. Eind volgende maand moet de rest verstuurd zijn.

Bezwaar maken

Voor WOZ-bureaus is dit hét moment om zichzelf weer aan te prijzen: ze kondigen te pas en te onpas aan je te kunnen helpen om geld te besparen door bezwaar aan te tekenen tegen een te hoog geschatte woningwaarde.

Het uit handen nemen klinkt heel mooi. Zeker ook omdat de WOZ-bureaus dat gratis willen doen. Onder het mom 'no cure, no pay' komt volgens Van Leeuwen dan al vaak de gedachte op dat een poging wagen geen kwaad kan. Niet geschoten is altijd mis.

Veel Hilversummers vinden het dan ook de moeite waard om via een bureau bezwaar aan te tekenen tegen de geschatte waarde van hun huis. Het aantal neemt nog steeds toe en gezien de huidige huizenprijzen ligt een nieuwe stijging in de lijn der verwachting. Inwoners hopen dat de door de gemeente bepaalde waarde van de woning omlaag gaat. Ofwel: dat zij minder woonlasten hoeven te betalen dan in eerste instantie was voorgelegd.

Averechts

Maar volgens de bewoner van de Hilversumse Meent heeft deze denk- en handelswijze een averechts effect op de samenleving. Juist vanwege het gevoel van 'baat het niet, dan schaadt het niet' komen er via die bureaus honderden bezwaren binnen bij de gemeente. Dat kost de ambtenarij veel tijd en geld en dat terwijl het gros wordt afgewezen, meldt Van Leeuwen.

"De bezwarenstroom raakt vervuild met een grote hoeveelheid ‘probeer-maar- bezwaren'. Die vele afwijzingen moeten door de gemeente wel allemaal netjes afgehandeld worden, wat nog meer extra tijd kost", geeft de Hilversummer aan.