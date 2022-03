Jarenlange vernieuwing Raaks: "Van verwaarloosd stukje Haarlem naar bruisende binnenstad"

Met de opening van het laatste straatje in het nieuwe Raaksgebied komt er een einde aan de jarenlange herontwikkeling. Volgens historicus en stadsgids Marius Bruijn was het vroeger een oud en verwaarloosd deel van Haarlem en is het nu echt onderdeel geworden van de bruisende binnenstad. "Na 25 jaar zijn we daar best wel blij mee."

Marius Bruijn over het vernieuwde Raaksgebied - NH Nieuws / Kimberley Luske

Zo'n 20 tot 25 jaar is er gewerkt aan de herbestemming in het gebied volgens Bruijn. "Voorheen was het een blok met leuke oude straatjes, drie mooie schoolgebouwen en twee leuke oude kerken." Dit waren volgens hem echte blikvangers van de Raaks. "Daarvan zijn drie panden gesloopt. Eén oud schoolgebouw staat er nog, dat zijn nu woningen geworden. En in één van de kerken zit de brouwerij." 'Parkeergarage doorn in het oog' De parkeergarage die achter de gebouwen in het monumentale deel van de binnenstad stond, was volgens Bruijn voor velen en doorn in het oog. "Achter de garage was een vieze hoek waar vaak geplast werd. Het is goed dat ze dat hebben weggehaald, maar persoonlijk vind ik het heel zonde dat de rest ook weg is." Tekst loopt door onder de foto's.

Parkeergarage Raaks 1979 Noordhollands Archief

Het oude Raaksgebied met één van de kerken Noordhollands Archief

Schoolgebouw naast kerk in 1992 Noordhollands Archief

Parkeergarage Raaks 1999 Noordhollands Archief Volgende

Volgens Bruijn was het niet nodig om de oude monumentale panden te slopen. "Het was hier namelijk helemaal niet leeg toen ze met de herbestemming begonnen. Het was best mogelijk geweest om de andere drie panden ook een nieuwe bestemming te geven. Daar waren ook plannen voor maar toch is het niet gelukt." Er zijn volgens Bruijn nog wel wat restanten van de oude panden in het gebied te zien. "Zo is de stadspoort van het oude schoolgebouw, met het stadswapen van Haarlem, teruggeplaatst aan de muur van het gemeentehuis. Daar loop je ook door een poort naar het Raaksgebied. Daarnaast staan er meerdere standbeelden te vinden die ook weer van de oude schoolgebouwen komen."

Quote "Het is een mix geworden van wonen, winkelen, werken en uitgaan." marius bruijn, stadsgids haarlem

Het is volgens Bruijn gelukt om het verwaarloosde deel van de stad om te toveren in een nieuw bruisend stadscentrum. "We hebben een mooi nieuw wijkje met kleine straatjes, een mix van wonen, winkelen, werken en uitgaan. Dat zijn precies de dingen die je wilt in een binnenstad. Na al die jaren zijn we daar best wel blij mee."