De Peiling: mijn donatie aan het goede doel komt goed terecht

Als je als donateur van een goed doel voor een tientje per maand lid wordt, betaal je het eerste jaar alleen het wervingsbureau dat je donateur heeft gemaakt. Je maandelijkse donatie komt pas na een jaar daadwerkelijk bij het goede doel terecht.

Bonussen

Studenten die bij je aan de deur staan of je aanspreken voor de supermarkt doen dat niet op vrijwillige basis; ze krijgen een bonus voor elke donateur die zij binnenhalen. Mathys van Abbe van Kinder, een start-up die de 'goededoelenwereld' wil veranderen, vindt het tijd om het systeem op de schop te gooien: "Er wordt scherp op gelet dat directeuren en managers geen exorbitante salarissen verdienen. Er mag niet te veel aan kantoorkosten worden besteed. Dat wordt allemaal bijgehouden. Maar voor het inschakelen van externe bedrijven geldt geen enkele regel. Dat is een strijkstok die nauwelijks wordt belicht."

Miljoenen

De instantie die goede doelen controleert, is het Centraal Bureau Fondsenwerving. Zij houden onder andere in de gaten of een directeur van een goed doel niet meer verdient dan 153.000 euro per jaar. Maar ze kunnen geen toezicht houden op de inkomens van medewerkers van commerciële bureaus. Zo hebben Pepperminds, Trust Marketing en XS Direct miljoenen op de balans, maar ook dit valt buiten het toezicht van het Centraal Bureau Fondsenwerving.