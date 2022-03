Politie blijft in Hilversum 'op afstand': geen tijdelijke post in centrum

Hilversummers die aangifte willen doen, blijven voorlopig aangewezen op het politiebureau aan de Bonairelaan, aan de rand van de gemeente. Er komt geen tijdelijke politiepost in het centrum, zoals de lokale fractie van de SP had voorgesteld. Volgens de gemeente is zo'n pop-up kantoor helemaal niet nodig, omdat er niets mis met de zichtbaar- en bereikbaarheid van het Hilversumse korps.

Begin vorig jaar heeft het politiekorps een geschikte, tijdelijke locatie gevonden aan de Bonairelaan. Dat is niet zoals de Groest in het centrum van Hilversum, maar helemaal aan de rand, tegen de A27 aan.

Vooraf was bekend dat het een aantal jaar zou gaan duren voordat deze nieuwe thuishaven van de politie klaar is. Maar nu de aanbesteding mislukt is, lijkt er nog meer vertraging te zijn opgelopen en is 2025 als streven ook uit het zicht.

Inmiddels is van het oude politiebureau aan de Groest weinig over. In de nabije toekomst moet hier een spiksplinternieuw pand verrijzen. Dat is dan het onderkomen van de regionale meldkamer.

Leeg winkelpand

Volgens de Hilversumse SP is dat voor veel Hilversummers toch een behoorlijke drempel om te nemen als zij bijvoorbeeld aangifte willen doen. Ook is de politie volgens de oppositiepartij minder goed zichtbaar in de gemeente. Een pop-up politiepost, bijvoorbeeld in een leeg winkelpand, zou soelaas kunnen bieden totdat de nieuwbouw klaar is. In andere steden zoals Lelystad en Breda is dat wel gebeurd.

In reactie op de socialisten laat het college van burgemeester en wethouders weten dat een pop-up politiepost in het centrum 'niet aan de orde is'. Wijkagenten van het centrum maken gebruik van een pand aan de Prins Bernhardstraat. Dat is hun uitvalsbasis en bovendien de locatie waar zij tweemaal per week spreekuur houden voor wijkbewoners. "Zoals dat ook het geval is andere wijken van de gemeente", aldus B&W.

Cameratoezicht

Daar komt volgens het college nog bij dat het horeca-team van de politie ook werkt vanuit dit pand. Dat gebeurt op de zogeheten horeca-avonden samen met de buitengewone opsporingsambtenaren (boa's). Plus dat er in het centrum gemeentelijk cameratoezicht is. Al met al, zo menen B&W, zit het met de zichtbaarheid en de bereikbaarheid van de politie wel snor.