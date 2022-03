Even gedaan met zonnig lenteweer: kouder en kans op natte sneeuw

We moeten nog even wachten met het opbergen van onze winterjassen. Het is namelijk voorlopig weer even gedaan met het zonnige lenteweer. We hebben de afgelopen tijd even kunnen genieten van het zonnetje, maar de komende dagen wordt het kouder en is er zelfs kans op natte sneeuw.

Vandaag zullen we met name in de middag nog even kunnen genieten de zon, meldt Weeronline. Ook morgen is het nog redelijk zacht met elf tot zestien graden en dan zal ook de zon af en toe te zien te zijn. Maar in de loop van de week zal dit steeds meer worden afgewisseld met lagere temperaturen en bewolking. Vooral in de ochtend is het koud. Ook is er de komende week steeds meer kans op regen.