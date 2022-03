Geparkeerde auto's beschadigd aangetroffen na melding over hard rijdend voertuig

Meerdere geparkeerde auto's zijn in de nacht van zaterdag op zondag beschadigd op IJburg. De politie kreeg even daarvoor een melding over een hard rijdend voertuig in de omgeving en is op zoek naar camerabeelden.

De politie kreeg rond 0.20 uur een melding over hard rijdend voertuig aan de Mattenbiesstraat. De vermoedelijke auto werd enige tijd later zwaar beschadigd aangetroffen aan de Cas Oorthuyskade. Ook bleken vijf geparkeerde auto's in de straat beschadigd.

Vermoedelijk is de bestuurder van de hard rijdende auto tegen de geparkeerde auto's aangereden en er daarna vandoor gegaan. De recherche komt graag in contact met bewoners en getuigen die camerabeelden hebben van de omgeving of iets hebben gezien of gehoord die nacht.