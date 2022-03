Niet schrikken van straaljagers: grote internationale oefening boven Kop van Noord-Holland

Vandaag is het dan zover: na twee jaar weg te zijn geweest door corona, keert Frisian Flag dit jaar weer terug. Op vliegbasis Leeuwarden, die altijd als gastheer dient, gaan vandaag de eerste gevechtsvliegtuigen de lucht in. De oefening duurt van maandag 28 maart tot en met vrijdag 8 april.

In de komende twee weken zullen piloten uit binnen- en buitenland twee keer per dag verschillende vliegmanoeuvres trainen.

En elke dag gaan zo'n dertig toestellen de lucht in tussen 08.00 en 17.00 uur om te oefenen boven de Noordzee en het luchtruim boven Noord-Nederland (Noord-Holland, Friesland en Groningen). Er wordt ook gedeeltelijk boven het Deense luchtruim gevlogen. 's Avonds en in het weekend worden er geen oefenmissies uitgevoerd. Aan de oefening doen NAVO- en andere coalitiepartners mee, zoals de Verenigde Staten, Italië, Canada en Frankrijk.

Omdat de oefening ook veel vliegtuigspotters trekt, heeft de vliegbasis in Leeuwarden verkeersmaatregelen genomen.

Belang van oefenen

"Gevechtsvliegtuigen vliegen boven land op twee kilometer hoogte. Helikopters en transportvliegtuigen mogen lager vliegen", licht woordvoerder Jayme Tol toe.

Volgens het ministerie van Defensie wordt er niet meer dan anders getraind, ook niet nu Oekraïne in oorlog verkeert met Rusland.

De oorlog laat volgens Tol wel goed zien dat het belangrijk is om regelmatig te oefenen. "De huidige situatie aan de oostgrens van het NAVO-grondgebied maakt eens te meer duidelijk dat we klaar moeten zijn voor elke opdracht die de politiek ons geeft."

Goed voor de dag komen

Ook Andijk, dat ten noorden ligt van het aangegeven laagvlieggebied, kan te maken hebben met geluidsoverlast. Het belang om inwoners te informeren over de oefening is des te groter, omdat er op veel plekken Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Zo verblijven in het Andijker verzorgingshuis Sorghvliet momenteel 59 Oekraïeners.

Hoewel Tol aangeeft dat het niet de bedoeling is dat er boven Andijk gevlogen wordt, gebeurt dat volgens Gerrit van Keulen soms wel. "Daarom attenderen we de inwoners hierop, dat ze niet verrast worden. Iedereen is zich ervan bewust dat de luchtmacht moet oefenen om goed voor de dag te komen als het erop aankomt", zegt de voorzitter van de Dorpsraad dan ook. "Dat dit nodig is, wordt weer eens bevestigd door de oorlog in Oekraïne. Daar is iedereen gebaat bij."