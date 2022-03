Markante wethouder Bashara verlaat Hoornse politiek: maar ambitie is niet weg

Wethouder Samir Bashara verlaat na 16 jaar de Hoornse politiek. De markante politicus begon zijn carrière als commissielid in de Hoornse raad, kreeg na vier jaar een zetel en werd al snel fractievoorzitter. Als zijn partij GroenLinks in 2014 mag besturen, wordt hij wethouder. Bashara verlaat Hoorn in een tijd van grote ambities, maar daar is hij niet rouwig om: "Ik vind het niet nodig om altijd de lintjes door te knippen."

Samir Bashara aan de Kerkstraat in Hoorn - Jorik Simonides / WEEFF

"Ik heb er vrede mee", vertelt Bashara over zijn vertrek. Hij verwijst naar een uitspraak die hij de afgelopen jaren vaker deed: "Als je te lang blijft hangen, word je onderdeel van het meubilair. Het is wel goed zo. Ik ga ook niet meer groeien in deze functie en ik denk dat je dat wel moet nastreven." De Horinees verhuist, hoewel voorlopig alleen beroepsmatig, naar Amsterdam en wordt daar programmadirecteur van stadsdeel Nieuw-West. Hij geeft leiding aan een project dat de achterstandswijk aan een upgrade moet helpen. Politiek dier Voor een lange tijd was Bashara dé West-Friese belofte van GroenLinks. In 2017 stond hij op een ondersteunende plek op de kandidatenlijst van de Tweede Kamerverkiezingen. De vraag leek niet of, maar wanneer de Horinees naar het Binnenhof zou vertrekken. "Ik ben al vanaf mijn jeugd een politiek dier. Als je jong bent denk je dan snel aan de Tweede Kamer, de heilige graal van de politieke functies."

"De vanzelfsprekendheid van onderweg zijn naar het Binnenhof, is de afgelopen jaren helemaal verdwenen", zo besluit hij. Toch is de ambitie niet weg. "Een functie als wethouder van een hele grote gemeente, of staatssecretaris of minister worden, is nog steeds een heel interessant toekomstperspectief. Maar ik kijk ook altijd wat ik op een plek nog kan leren." Bashara is al meerdere keren gepolst voor een wethouder- of zelfs burgemeesterschap. "Ik heb dat heel bewust afgehouden, omdat ik vind dat je soms ook andere kanten van jezelf moet leren kennen en ontwikkelen. Nu krijg ik collega's op directieniveau waar ik nog heel veel van kan leren." Prijs Een persoonlijk hoogtepunt was zijn bekroning tot Beste Jonge Bestuurder van 2020. Een publieksprijs, wat de benoeming volgens Bashara extra speciaal maakte. "Je opereert als wethouder vooral op de achtergrond. Daar heb ik vrede mee, maar dat maakt wel dat mensen niet altijd zien hoe zwaar het soms kan zijn. Dan is zo'n blijk van waardering een enorme opsteker. Ik heb vaak momenten gehad, dat ik dacht: 'Kan ik dit wel?'"

Groene in plaats van zwarte pieten In 2015, krap een jaar na zijn aantreden als wethouder, was zo'n moment. Ternauwernood overleefde hij een motie van wantrouwen, nadat de gemeente aankondigde groene 'duurzaamheidspieten' naar Hoorn zouden komen, tijdens de Sinterklaasintocht. Inwoners reageerden woedend, waarna de gemeente het plan weer introk. Bashara: "Hier heb ik wel nachten over wakker gelegen ja." De wethouder trok lessen uit die periode: "Je moet onvoorwaardelijk voor je mensen staan. Ik had mijn ambtenaren uit de wind moeten houden, zij kunnen zich niet verdedigen." Herinrichting kerkplein Kroon op zijn wethouderschap was naar eigen zeggen de herinrichting van het Kerkplein. Na tientallen jaren steggelen, werd het hele terrein verbouwd en autoluw. Een compromis tussen bewoners en ondernemers, een discussie die onder zijn wethouderschap plaatsvond. In 2020 ging het terrein op de schop, om in 2021 opgeleverd te worden. "Dat dat allemaal is gelukt binnen mijn bestuursperiode, maakt dat ik er met veel plezier op terugkijk." We spreken Bashara aan de Kerkstraat, nabij het Kerkplein. Helemaal autovrij kreeg hij het stukje binnenstad niet. Bashara, grappend, als de zoveelste scooter hard voorbij raast: "Hier moeten we nog even wat aan doen." De GroenLinks-bestuurder erkent dat hij het plein het liefst helemaal autovrij had gezien. Maar hij voegt daar meteen aan toe: "Dat is de politicus en de burger die spreekt. De bestuurder vindt iets anders: dat dit plein zo in elkaar moet zitten, dat het een redelijk gemiddelde vormt van verschillende belangen. Een compromis." Bestuurder Bashara is na acht jaar wethouderschap wellicht iets teveel een bestuurder geworden, zo concludeert hij. "Toen ik raadsdebatten bijna een onderbreking van m'n werk begon te vinden, realiseerde ik me dat het politieke aspect me blijkbaar minder trekt dan voorheen."

Bashara kijkt dan ook uit naar zijn nieuwe baan in de hoofdstad. Een uitdagende klus, maar dat vindt hij wel prettig. "Als je merkt dat je nooit meer nerveus bent voor een optreden, raadsdebat of zelfs voor verkiezingsdebatten, dan is dat een lekker gevoel, maar dan stopt het wel allemaal een beetje. Ik wil weer twijfelen. Af en toe nachten wakker liggen en denken, 'Shit zeg, kan ik dit wel?'" Grote ambities Hoorn staat aan de voet van grote ambities. De komende tijd wil de gemeente 'meer stad worden'. De ontwikkeling van het miljoenenproject de Poort van Hoorn, nabij het stationsgebied, springt daarbij het meest in het oog. Dat Bashara, een belangrijke speler in het project, de eindstreep als wethouder niet gaat halen, vindt hij niet erg. "Ik vind het niet nodig om altijd de lintjes door te knippen. Het gaat mij erom dat ik dit project in een fase heb gebracht waarbij het niet meer fout kan gaan. Ik weet dat het zonder mij niet zo ver was gekomen. Dan heb je een bijdrage kunnen leveren."