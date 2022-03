Vertrekkende Fernandes ziet Telstar te kort komen tegen aanstaand kampioen

Blijdschap en teleurstelling wisselden elkaar afgelopen week af voor Rashaan Fernandes. De behendige allrounder maakte bekend dat hij aan het einde van het seizoen naar Go Ahead Eagles gaat, maar moest met Telstar ook twee nederlagen incasseren. Zondag na het verlies tegen FC Emmen (2-1) gaf hij tekst en uitleg.

Na de 4-1 winst tegen FC Volendam van twee weken geleden is FC Emmen de nieuwe aanvoerder van de ranglijst. Een terechte positie volgens Andries Jonker. De oefenmeester van Telstar prijst vooral het collectief van FC Emmen.

Strijdend ging Telstar ten onder tegen FC Emmen, maar de overwinning van de koploper van de eerste divisie was meer dan terecht. Slechts sporadisch kwamen de Witte Leeuwen in de buurt van het vijandelijke doel.

Ook Fernandes vindt FC Emmen de terechte koploper en ziet de Drentenaren als kampioen promoveren naar de eredivisie. En dan is de kans groot dat hij ze weer tegenkomt op het hoogste niveau. Fernandes maakt namelijk deze zomer de stap naar Go Ahead Eagles.

Van Witte Leeuw naar Eagle. Dat was een paar seizoenen geleden nog ondenkbaar. Fernandes kwam met zijn ziel onder zijn arm van FC Twente naar Velsen-Zuid. In de ploeg van Andries Jonker bloeide de alleskunner volledig op en is hij inmiddels een zeer belangrijke pion. Voordat hij naar Deventer gaat verhuizen, mag hij eerst nog een aantal keren aan de bak met Telstar. Om te beginnen vrijdag thuis tegen FC Den Bosch.