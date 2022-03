Drukte bij Bloesempark dit weekend, zonnige dagen komen ten einde

Het Bloesempark in het Amsterdamse bos trok dit weekend heel veel bezoekers. De Japanse kersenbomen in het park staan op dit moment vol in bloei en veel mensen kwamen dan ook de bloesem bekijken en van het mooie weer genieten.

Drukte in Bloesempark - NH Nieuws

De bomen in het park staan slechts twee tot drie weken per jaar in bloei, waardoor het park in die weken ieder jaar een groot aantal bezoekers trekt. Veel mensen komen van de bloesems genieten, foto's maken of zelfs picknicken in het park. Al die picknickende mensen zorgden wel voor veel afval, de prullenbakken in het Bloesempark zaten overvol. Tekst loopt door onder de afbeeldingen

Volle prullenbak in Bloesempark NH Nieuws / Celine Sulsters

Drukte in Bloesempark NH Nieuws / Celine Sulsters

Japanse kersenbloesem in Bloesempark NH Nieuws / Celine Sulsters Volgende