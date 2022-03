Brian Brobbey aan het einde van het seizoen weer terug naar RB Leipzig

Brobbey heeft in Duitsland een contract tot 2025 en werd dit seizoen verhuurd aan Ajax. Leipzig verhuurde ook Ilaix Moriba, maar de Duitse directeur is duidelijk over het duo. "Ilaix Moriba en Brian Brobbey zijn twee toptalenten en we zijn heel blij dat we ze hebben binnengehaald. Beiden zijn verhuurd tot juni 2022 en zullen daarna weer RB Leipzig-spelers zijn. Dat zijn de feiten. We hebben nog geen nieuwe plannen gemaakt en we zijn ook niet van gedachten veranderd", is Mintzlaff duidelijk.

Terugkeer Ajax

Brobbey doorliep de gehele jeugdopleiding van Ajax en speelde slechts één seizoen in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Toch koos hij er vorig jaar voor om te vertrekken naar RB Leipzig. Daar kwam hij niet veel in het plan van de trainer voor, waardoor hij op huurbasis terugkeerde naar Ajax.