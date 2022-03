Burgemeester schrikt van kritiek Euvgenia Parakhina op vluchtelingenbeleid

De Russische danseres en mediapersoonlijkheid Euvgenia Parakhina bekritiseerde vrijdagavond de gemeente Haarlemmermeer. Dat deed ze in de talkshow Op1. Waar ze vooral moeite mee heeft, is het beleid rondom de inschrijving van Oekraïense vluchtelingen. Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven reageert op de uitspraken. "Dit kan niet de bedoeling zijn, als ik zie wat hier voor mooie dingen gebeuren."

Maar volgens Parakhina kan dat sneller. "Het hoeft niet in één dag, maar sommigen zitten hier al vier weken. In die tijd kunnen er echt wel mensen geregistreerd worden."

Aangezien de gemeente Haarlemmermeer naast Amsterdam de meeste hotels heeft, ving Haarlemmermeer de vluchtelingen op. In totaal heeft de gemeente 750 vluchtelingen onthaald. "We hebben de meesten opgevangen in hotelkamers, dus ze krijgen bed-bad-brood en vervolgens zijn we gaan kijken hoe we het verder moeten organiseren."

"Dat is zo", knikt de burgemeester. "Het punt is, we hebben op 9 maart te horen gekregen dat we duizend plekken in de regio moeten inrichten voor vluchtelingen. Op 10 maart stonden ze op het station."

"Ze zijn hulpeloos, hopeloos, radeloos", zegt Euvgenia Parakhina. Ze is op weg naar het Corendon-hotel in Badhoevedorp. Hier wonen al een paar weken ongeveer 300 vluchtelingen. "Ze krijgen een fantastisch verblijf, maar ze missen een BSN-nummer. Ze zijn niet geregistreerd door de gemeente, terwijl ze willen werken, maar het kan niet."

Parakhina, die zelf in de gemeente woont, raakte betrokken met de vluchtelingen toen ze een aantal Oekraïners ontmoette op het voetbalveld. "Ze keken me met grote ogen aan en vroegen of ik ze kon helpen met medicijnen regelen, omdat het niet op een andere manier lukte. Ze hadden zoveel vragen en hadden het gevoel dat ze niet werden gehoord."

Eerst particulier, dan hotels

Schuurmans-Wijdeven legt uit dat er expres gekozen is om de vluchtelingen in een hotel later te registreren, zodat de gemeente zich nu kan focussen op de Oekraïners die bij mensen in huis wonen. "Die hebben niet de mogelijkheid om medische zorg en allerlei andere basisvoorzieningen te krijgen, zoals de mensen in hotels. Dus afgelopen week hebben we die gevraagd in te schrijven. Komende week gaan we naar de hotels."

Scholing

Parakhina uitte ook kritiek op de gemeente, omdat ze vindt dat de Oekraïense kinderen al naar school moeten kunnen. "De directrice van de Plesmanschool in Badhoevedorp heeft bijvoorbeeld al laten weten dat ze er klaar voor zijn om kinderen te ontvangen. Maar de gemeente zegt alleen maar dat ze ermee bezig zijn. Waarom gaan ze er niet gewoon heen? Dan zien ze zelf dat het al kan", zegt de danseres. De burgemeester laat weten ermee bezig te zijn: "We zijn het aan het organiseren. Dingen zoals kinderdagverblijven, schakelklassen en leraren. Het gaat goed, in de zin dat ze straks ook goed onderwijs gaan krijgen."