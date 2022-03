A9 richting Amstelveen afgesloten vanwege ongeluk, één persoon aangehouden

De snelweg A9 richting Amstelveen is vanwege een ongeluk met meerdere auto's momenteel afgesloten ter hoogte van het knooppunt Raasdorp. De ANWB raadt iedereen aan om om te rijden via Zaandam.

Het gaat om een ongeluk met meerdere auto's. Hierbij is een iemand gewond geraakt en afgevoerd met een ambulance. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er ook een bestuurder is gearresteerd en wordt verdacht van rijden onder invloed. "Hij is nu mee naar het bureau, maar hij blies in ieder geval al een A bij de blaastest."

De weg is nog afgesloten en de auto's die door het ongeluk niet verder konden rijden worden nog omgeleid. Daarna kan het ongeluk worden opgenomen en de weg worden opgeruimd. Het is nog niet bekend hoelang de weg nog dicht blijft, "maar het kan zomaar nog een uur duren", aldus de woordvoerder van de politie.