Eerste sportevenementen post-corona weer van start: 'Eindelijk weer voor het echie'

"Na twee moeilijke jaren mogen we weer," stelt Ansfried Snijders van sportorganisatie Le Champion. Hij mag zondagochtend vroeg samen met wethouder Ellen Verheij van Zandvoort de start van de wielerkoers 'Omloop van Zandvoort' verzorgen.

Rob staat in de paddock van het circuit van Zandvoort op pole-position. Hij kan niet wachten om weer eens 'voor het echie' te fietsen. "Ja, normaal rij je een rondje om te trainen en nou is het ietsjes meer." Een andere wielrenner geeft schoorvoetend toe dat er van dat trainen de afgelopen twee jaar ook niet veel terecht is gekomen. "Een beetje binnenshuis. Dus het wordt nog een uitdaging vandaag." Maar finishen zal ie. "Al is het kruipend, ik kom weer thuis."

Snijders van Le Champion is blij dat de sportkalender weer goed gevuld is. "De afgelopen maand hebben we nog wel een paar moeten aflasten, bijvoorbeeld de 'Halve van Egmond' en 'Groeten uit Schoorl' is net niet doorgegaan. Maar goed, laten we niet kijken naar wat er niet is door gegaan, maar nu kijken naar wat er wel gebeurt."

Gisteren werd er in en om Zandvoort al sportief gewandeld door 1.500 mensen. En 15.000 hardlopers, van jong tot oud, zijn zondag na de fietsers hun rondes gaan lopen op het circuit van Zandvoort.