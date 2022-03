Marechaussee ontdekt hoogzwangere vrouw in vrachtwagentrailer

De koninklijke Marechaussee deed afgelopen vrijdag een opvallende ontdekking in een vrachtwagentrailer bij IJmuiden. In de trailer verschuilden tien Albanese migranten zich, een van hen is een hoogzwangere vrouw.

De vrachtwagen was op dat moment onderweg naar de ferry van IJmuiden die uitvoer naar Newcastle. Tijdens een uitreiscontrole van Marechaussee werden de Albanezen ontdekt. Vermoedelijk zijn ze via het dekzeil het ruim binnengekomen.

Enkele van de tien hebben asiel aangevraagd, de andere migranten worden teruggestuurd naar Albanië. De Marechaussee in IJmuiden doet verder onderzoek in de zaak.

Inklimmers

In 2019 heeft de Koninklijke Marechaussee 910 zogenoemde 'inklimmers' gevonden. Dat zijn migranten die stiekem in trailers, containers of laadbakken klimmen. Het gaat voornamelijk om Albanezen en Afghanen die naar het Verenigd Koninkrijk proberen te komen. In 2018 trof de marechaussee nog 860 inklimmers aan.