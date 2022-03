Porsche in de fik op A4 bij Schiphol

Op de A4 ter hoogte van Schiphol is vanmorgen een Porsche in brand gevlogen. Dat gebeurde iets voor 9.45 uur.

De foto kregen we van een automobilist die op de A4 in de richting van Den Haag reed. "Toen ik langs die brand reed voelde ik de hitte enorm."



Nadat de brandweer te hulp schoot was het vuur snel geblust. Een woordvoerder van de brandweer liet weten dat de bestuurder zelf de hulpdiensten had gebeld. De Porsche is volledig uitgebrand.