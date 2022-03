Basketbalsters Den Helder met lege handen na spannende bekerfinale tegen Grashoppers

De vrouwen van Den Helder zijn er niet in geslaagd om hun bekerwinst te prolongeren. Vrijwel de gehele wedstrijd stonden de basketballers op achterstand tegen Grashoppers uit Katwijk. Daardoor eindigde het in 59-62.

Den Helder kwam vrijwel direct op achterstand tegen Grashoppers. Zij hoefden niet heel lang in de achtervolging, want het stond al snel op 5-1. Mede door een driepunter van Deborah Vos kwamen de Katwijkers op 5-8. De marge werd snel uitgebreid in het resterende deel van het eerste kwart: 7-13.

In de tweede periode kwam Den Helder snel terug tot 11-13 door treffers van Sarah Curran en Kiki Fleuren. Hierna namen de Katwijkers weer het initiatief en liepen zij uit naar 13-20. De basketbalsters uit Den Helder herpakten zich en kwamen terug tot 24-27 voor rust.