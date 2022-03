KZ tóch nog naar play-offs, Groen Geel na verlies bij Blauw-Wit nog niet veilig in Korfbal League

Koog Zaandijk heeft zich vanavond alsnog geplaatst voor de play-offs in de Korfbal League. De Zaankanters versloegen DVO overtuigend met 28-21 en zagen concurrent DOS'46 verliezen bij LDODK (28-19). Daardoor gaat de ploeg van coach Tim Bakker alsnog naar de play-offs met als inzet een ticket voor de zaalfinale op 16 april in Ahoy.

KZ opende sterk tegen DVO, dat al zeker is van de play-offs. Esther Cordus scoorde uit de eerste de beste aanval de 1-0. Dat bleek de opmaat voor een knappe eerste helft. Het ging in de beginfase gelijkop tot aan de 9-8. Daarna nam de thuisploeg afstand. Met name Anouk Haars was goed op dreef. Zij gooide in de eerste helft vijf keer raak. Halverwege prijkte er een prettige 15-8 stand op het scorebord in topsportcentrum De Koog.

In de tweede helft hield de ploeg van Bakker DVO op afstand. Het verschil werd nooit kleiner dan vier punten (22-18). Ondertussen wisten de Koogers dat LDODK haar sportieve plicht deed tegen DOS'46. DOS'46 mocht namelijk niet winnen, want anders was KZ alsnog kansloos geweest, op basis van een slechter onderling resultaat. KZ sloot het duel tegen DVO af met een 28-21 overwinning. LDODK versloeg DOS'46 met 28-19.

In de best-of-three-serie treft KZ, net als vorig seizoen, Fortuna. De ploeg uit Delft sloot de kampioensgroep als winnaar af door in de topper PKC met 22-18 te kloppen.

