Educatief centrum runt kantine sporthal: "Door contact met klanten gaat Nederlands beter"

De kantine van sporthal Zeeburg is sinds kort in handen van Educatief Centrum Oost. De stichting probeert op deze manier minder afhankelijk te zijn van subsidies en fondsen, tegelijkertijd is het een plek waar hun studenten stage kunnen lopen.

De overname vond plaats op vrijdag 11 maart. In de volledig opgeknapte kantine zijn sporters inmiddels welkom voor een drankje of hapje. Educatief Centrum Oost komt voort uit buurtproject Samen Vooruit. Dat is een netwerk dat armoede bestrijdt en moet zorgen voor betere samenwerking tussen bewoners en organisaties in de buurt. "Educatief Centrum Oost is een stichting waarbij we proberen om een tweede kans te genereren voor volwassen met een afstand tot arbeidsmarkt", legt directeur Nooshi Forozesh uit. "Dit is een hele goede plek om ook stageplekken te organiseren voor onze studenten en tegelijkertijd de sportvereniging te bedienen."

Onafhankelijk

Met het kiezen voor een sociale onderneming bewerkstelligt Educatief Centrum Oost een bepaalde onafhankelijkheid waar ze, zeker zo vlak na de verkiezingen, naar zoeken. "Dit project moet niet afhankelijk zijn van politieke kleur, of een wethouder of een goedwillend ambtenaar", aldus Forozesh. "Als één subsidiegever of fonds jouw resultaten niet goedkeurt dan ben je gevallen. Dus je loopt continu op je tenen." Door een eigen onderneming wordt de stichting onafhankelijker en kan de energie meer worden gestoken in de ontwikkeling van studenten en organisatie.