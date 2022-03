Niet pinnen, geen Formule 1 en niet online werken: "Ik word hier niet vrolijk van"

Een deel van de Amsterdamse Ziggo-klanten zit al sinds gistermiddag zonder televisie en internet, of alleen zonder televisie. Dat zorgt ook bij ondernemers voor problemen.

Zo moet een plantenwinkel in de Spaarndammerbuurt betaalverzoeken sturen naar klanten omdat het pinapparaat niet meer werkt. "Maar als het een beetje een drukke dag is gaat het heel rommelig. Het is niet fijn", vertelt eigenaar Ermine de Vries. Sommige klanten zijn weggelopen omdat ze het teveel gedoe vinden.

Op een deel van de televisies staat de melding dat mensen moeten kijken of hun kabels goed vastzitten. "Ja, de mijne wel, maar die van hen niet", reageert iemand die tv wil kijken. Op het liveblog van Ziggo was te zien dat het steeds iets langer duurde voordat de storing waarschijnlijk over zou zijn. "Ik geloof niet dat ik hier vrolijk van word."