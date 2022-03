De Zaan kopje-onder in strijd om landskampioenschap tegen Polar Bears

Het landskampioenschap gaat aan de neus van De Zaan voorbij. De tweede wedstrijd in de best-of-three ging met 11-2 verloren van Polar Bears in Ede. Hierdoor is de strijd om de titel in het nadeel van de Zaankanters beslist.

Gisteren eindigde de eerste wedstrijd in de serie van drie duels in het voordeel van Polar Bears: 5-7. De opdracht was voor de bezoekers duidelijk; bij winst zou een beslissingsduel in Zaandam worden afgedwongen. Zij kwamen in het eerste kwart op voorsprong via Danique Sap.

Voor het einde van de eerste periode maakten de thuisploeg al gelijk: 1-1. In het tweede kwart werd de marge uitgebreid naar 3-1. Hierna kwam De Zaan nog terug tot 3-2, maar de nederlaag werd in de derde en vierde periode groter: 11-2.