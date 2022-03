Lichaam vermiste Silvia (24) gevonden in water in Westerpark in Amsterdam

Duikers van de politie hebben vanmiddag in het Amsterdamse Westerpark het lichaam van de vermiste Silvia (24) gevonden. Ze was zaterdagavond voor het laatst gezien bij de kermis in het park.

Reddingshonden die door familie en vrienden waren ingeschakeld waren aangeslagen op het spoor. Daarna werd de politie gealarmeerd en vonden de politieduikers het lichaam daadwerkelijk. Een deel van het park werd met lint afgezet.

Het lichaam moest daarna op een zorgvuldige manier uit het water worden gehaald en er moest nog vastgesteld worden of het inderdaad om de vermiste 24-jarige vrouw ging. Daarna is haar familie geïnformeerd. Het duurde daarom enige tijd totdat de politie kon bevestigen dat het inderdaad om de vrouw ging.

De Spaanse Silvia woonde sinds vier maanden in Amsterdam. Vrienden hingen flyers op in de hoop dat ze tips zouden krijgen over haar vermissing. Volgens hen waren zaterdagavond haar kleren en telefoon aan de oever van een plas in het Westerpark teruggevonden.

Volgens een politiewoordvoerder zijn er geen aanwijzingen of sporen die wijzen op een misdrijf. "Er wordt nog het een en ander uitgelopen voor de zekerheid. Er kon wel vrij snel vastgesteld worden dat er op haar lichaam geen sporen zaten die duiden op geweld of op een ander misdrijf."