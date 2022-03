Groots afscheid van Willem uit de Dapperbuurt: "Hij stond voor iedereen klaar"

De Dapperbuurt in Oost heeft vandaag met een lach en een traan afscheid genomen van een markant persoon: Willem Schaap. Hij woonde ruim 40 jaar in de Dapperstraat.

Schaap is onlangs overleden. Vandaag reed er een rouwauto over de Dappermarkt en bij Café de Lachende Gulden werd een feestje gehouden.

Willem was ook een bekende Ajacied. "In hart en nieren. Alles was voor Ajax", zegt een marktkoopman. Hij noemt hem verder een lopende Telegraaf. "Als er wat gebeurde in de stad, dan kwam Willem. En Willem wist alles.

Hij verkleedde zich in het weekend soms als dragqueen. "In de weekenden was hij mijn vriendin", zegt een vriendin. "We deden samen overal het licht uit. Het was een markante man-vrouw."

Schaap is 65 jaar oud geworden.