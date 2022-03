Puntenverlies Koninklijke HFC tegen hekensluiter GVVV, nederlaag Jong FC Volendam

GVVV snoepte eerder dit seizoen al twee punten af van HFC door 0-0 te spelen. De eerste grote aanval van de wedstrijd was voor de Haarlemmers. Sietse Brandsma kreeg een kans, maar hij vond doelman Jan van Willige op zijn weg. In de tegenstoot werden de Utrechters gevaarlijk via Jordi Bitter en Tom Oostinjen. Pal voor rust kregen Deron Payne en Brandsma kansjes, desondanks bleef het gelijk.

In de tweede helft bracht Roy Castien de Haarlemmers op voorsprong. De invaller benutte een strafschop: 0-1. HFC kon niet heel lang genieten van deze goal, want drie minuten later werd het gelijk via Joshua Patrick. In het resterende gedeelte konden de bezoekers niet meer scoren: 1-1.

Door de nederlaag van koploper Katwijk had HFC kunnen profiteren. De ploeg van Gertjan Tamerus loopt wel een puntje in, maar blijft tweede met vijf punten minder dan Katwijk. De ploeg van Anthony Correia heeft nog wel een wedstrijd tegoed.