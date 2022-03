Halve finale Final Four eindstation voor Aalsmeer na spektakelstuk

De halve finale die de handballers van Aalsmeer tegen Lions speelden, was ongemeen spannend. Met in de slotfase van de reguliere speeltijd de gelijkmake van Destin van Dijk (31-31), waarna het in de verlenging toch fout ging. Een benutte penalty vlak voor tijd dompelde Aalsmeer namelijk in rouw: 37-36.

Aalsmeer speelde in de halve finale van de Final4 tegen Lions - NH Sport/ Thomas Brood

"Het gaat bij onszelf mis. Wij missen teveel", was Samir Benghanem kritisch na afloop. Trainer Bert Bouwer was positiever. "Compliment aan de ploeg dat wij terugkomen. Wij hebben een jonge ploeg dus ik snap dat je met poep in de broek speelt", aldus Bouwer. Tweede wedstrijd Benghanem na schorsing Voor de Final Four werd bekend dat de schorsingen van Tom Bottinga en Samir Benghanem werden verlaagd. Hierdoor kon Benghanem in actie komen tegen Lions, omdat zijn straf was verminderd van zes naar vier duels. Bottinga kon alleen spelen in een eventuele finale. Aalsmeer had zich als derde geplaatst in de BeNe-League. Tekst gaat verder onder de video.

Samir Benghanem: "Het gaat bij onszelf mis. Wij missen teveel" - NH Nieuws

Beide ploegen kenden weinig spanning. N drie minuten stond het al 2-1 voor Lions. Het spel bleef hierna gelijkopgaand en de stand ging van 4-4 naar 9-6, toen de Limburgers een klein gaatje sloegen. De voorsprong bleef daarna steeds twee punten in het nadeel van de Noord-Hollanders. Uiteindelijk was de stand bij rust 14-12 voor de tegenstander uit Limburg. Tekst gaat verder onder de video.

Aalsmeer-trainer Bert Bouwer: "Compliment aan de ploeg dat wij terugkomen" - NH Nieuws

Redding in slotseconden Na rust was het spelbeeld onveranderd. De Limburgers behielden hun marge van twee punten en de score ging van 16-14 naar 20-17. Daarna kwam Aalsmeer terug en in de 47e minuut stond de gelijkmaker op het bord: 24-24. In een spannende slotfase bleef het stuivertje wisselen. Aalsmeer kwam voor het eerst sinds de eerste helft op voorsprong 26-27. In de slotfase zat Lions weer aan de goede kant van de score, totdat Destin van Dijk tien seconden voor het einde de 31-31 in het doel goode. Verlenging In de eerste helft van de verlenging bleef het ongemeen spannend en scoorden beide ploegen drie goals: 34-34. Na rust duurde de nek-aan-nek-race voort. In de slotminuut ging het mis voor Aalsmeer. Jeromy van der Ban maakte een overtreding, waarna Thomas Dekker de penalty scoorde en Aalsmeer in rouw dompelde: 37-36.