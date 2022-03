Telstar past zich niet aan tegen koploper FC Emmen: "Gaan ons eigen spel spelen"

Ondanks de interlandbreak komt Telstar vanmiddag in actie tegen koploper FC Emmen. De Witte Leeuwen gaan zich niet conformeren aan de ploeg uit Drenthe. "We gaan ons eigen spel spelen, dus zo aanvallend mogelijk", blikt trainer Andries Jonker vooruit.

Telstar heeft dit seizoen al verschillende keren tegen koplopers gespeeld met wisselend resultaat. Zoals tegen Jong AZ (met Louis van Gaal) , Volendam en PSV (bovenaan in de eredivisie). "Elke keer speelden we ons eigen spel, dus zo aanvallend mogelijk en voor de winst. Dat leidde tegen Jong AZ tot een zege en tegen PSV en Volendam verloren we nipt: 2-1. Zo gaan we het vandaag ook aanpakken, we doen niks anders dan normaal", licht Jonker toe.

Volgens Jonker gaat het de goede kant op qua blessuregevallen. "Wat ons betreft, lijkt het meeste leed geleden. Het is niet meer zoveel als tegen De Graafschap. Er waren toen vijftien spelers afwezig." Vanmiddag zullen er vijf á zes spelers niet inzetbaar zijn wegens medische redenen. "Dat is nog steeds relatief veel, maar het gaat de goede kant op.", aldus Jonker. Eén van de spelers die ontbreekt, is Rein Smit.

Donderdag werd bekend dat Rashaan Fernandes volgend seizoen in de eredivisie gaat spelen bij Go Ahead Eagles. Eens te meer blijkt Telstar een springplank, Eerder maakten Ilias Bronkhorst (NEC), Benaissa Benamar (FC Utrecht) en Reda Kharchouch (Sparta) de overgang naar het hoogste niveau. "Rashaan is een goed voorbeeld van een jongen die zijn carrière nieuw leven heeft ingeblazen. Hij kwam als een geknakte bloem binnen en had veel blessureleed gekend."

"Hij had weinig wedstrijden in de benen en hield het twintig minuten vol in de eerste divisie", vervolgt Jonker. "Jarenlang stond hij te boek als één van grootste talenten uit de Feyenoord-jeugd. We zijn toen aan de slag gegaan en nu is het een speler die op een heleboel posities uit de verf komt. Hij kan makkelijk negentig minuten aan en heeft veel vertrouwen. We zijn er met z'n allen trots op dat hij deze stap heeft gemaakt", concludeert Jonker.

Vanmiddag komt Telstar in actie tegen Emmen in De Oude Meerdijk. De aftrap is om 16.45 uur.