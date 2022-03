Eekhoornbrug over drukke Vogelenzangseweg: "Vlag uit als de eerste eroverheen loopt"

Dat de brug er nu is, is volgens hem ontzettend belangrijk. "Eekhoorns verplaatsen zich namelijk hoog in de bomen, via de toppen. Heel Leyduin staat vol met bomen dicht op elkaar. Alles vanuit daar zou via het touw naar de Amsterdamse Waterleidingduinen bij onze populatie kunnen komen." Het aantal eekhoorns in het gebied is enorm gedaald, zegt hij. "Hopelijk kunnen we daar hiermee verandering in brengen."

Volgens de provincie is het vooral op de plek langs de Vogelenzangseweg lastig voor de beesten om over te steken. Hier raken de toppen van de bomen elkaar niet dus moeten ze over de drukke weg. Zo ontstaat er aan beide kanten van de weg een eekhoornpopulatie die niet met elkaar in contact kan komen. Door de verbinding wordt inteelt voorkomen en blijven de populaties gezond. Ook hebben ze nu een groter gebied waar zij naar eten kunnen zoeken.

