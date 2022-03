Gré herbeleeft traumatische nacht: wéér brand in Mexicaans restaurant Pancho's Cantina

Voor de tweede keer in twee jaar heeft er in restaurant Pancho's Cantina in Zaandam brand gewoed. De schade is veel minder groot dan bij de brand in januari 2020 , toen het restaurant volledig uitbrandde, maar voor eigenaar Gré Kok was vannacht een traumatische deja vu. "Dit bedenk je nooit", vertelt ze geschrokken.

"Wie maakt dat nou twee keer mee?", vraagt Gré zich af. Vannacht brak er brand uit bij de vriezer in de kelder van het restaurant, bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaaanstreek-Waterland tegenover NH Nieuws.

Hans en Gré werden gebeld door het alarmbedrijf en later door de politie. "Het was meteen een herbeleving", vertelt Gré, doelend op de brand in januari 2020 die het restaurant aan de Rozengracht in de as legde.

Gré is er kapot van. Na de brand aan de Rozengracht is ze in therapie geweest om het te verwerken, maar het gevoel van destijds kwam vannacht terug. "We zijn meteen naar de zaak gereden en we zagen een pand vol rook en ik kon weer alleen maar machteloos toekijken. Het is verschrikkelijk."

'Kelder zwartgeblakerd'

De schadepost van deze brand is kleiner dan die van de vorige, maar ook nu moet er heel wat hersteld worden. "Alles zit onder het roet, de bedrading is doorgebrand en de buizen van de riolering zijn helemaal gesmolten. De kelder is helemaal zwartgeblakerd."

Tekst gaat door onder de foto's