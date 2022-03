Kaboom Animation Festival komt met spectaculair aanbod aan nieuwe films

In Amsterdam en Utrecht wordt komende week het Kaboom Animatie Festival gehouden. Op verschillende locaties in de stad zijn de nieuwste en beste internationale en nationale animatieproducties te zien. Frederieke Mooij is een jonge Amsterdamse animatiemaker. Haar korte film Ik weet nog niks is op video's van haar eigen jeugd gebaseerd. "Het gaat mij om de onschuld van de kindertijd. Veel mensen die de film gezien hebben zeggen, ik wou dat ik weer kind was", zegt Frederieke.

Frederieke Mooij is eigenlijk een animatiemaker van de oude stempel. Ze begint met tekenen en schilderen net zoals Walt Disney en zijn tekenaars lang geleden deden voor hun tekenfilms. "Ik vind het ouderwetse handwerk erg mooi om te doen", vertelt ze. Frederieke scant daarna wel haar prenten in met de computer. De computer is een hulpmiddel, hij maakt er niet zelfstandig een filmpje van. "Veel mensen denken dat de computer het werk doet, maar dat is niet zo. Dat doe ik allemaal zelf", lacht Frederieke. "En als de getekende plaatsjes uiteindelijk in de computer gaan bewegen, dan is dat voor mij pure magie."

Voor haar films grijpt Frederieke graag terug op de kindertijd. Voor haar film Forever a child vroeg ze mensen uit de hele wereld naar hun meest heldere jeugdherinnering. "Veel mensen kwamen met herinneringen aan hun huisdier, maar er waren ook best heftige herinneringen bij. Er was iemand die de herinnering had dat zijn moeder op een dag niet meer thuis kwam en dat hij bij zijn opa en oma moest gaan wonen. Waarschijnlijk had zijn moeder zelfmoord gepleegd. Toen realiseerde ik me dat ik wel een heel fijne jeugd heb gehad", vertelt Frederieke.

