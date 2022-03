GGD Hollands Noorden sluit testlocatie en bouwt later ook vaccinatielocaties af

De coronatestlocatie in Heerhugowaard gaat per 31 maart dicht. De GGD Hollands Noorden opent geen andere testlocatie omdat de vraag naar testen opgevangen kan worden door andere testlocaties.

De andere locaties blijven wel open. Testen kan alleen op afspraak aan de Toermalijnstraat 1a in Alkmaar, de Protonweg 13 in Hoorn, de Marsdiepstraat 403 in Helder en op Texel kunnen mensen nog steeds terecht bij locatie aan de Emmalaan 65 in Den Burg.

Na 30 mei worden de vaccinatielocaties in Alkmaar en Middenmeer afgebouwd. In Alkmaar is een nieuwe plek gevonden voor de vaccinatietent aan de Ampéreweg 21. Voor de locatie in Middenmeer is geen nieuwe plek gezocht. De GGD schrijft dat er veel mensen gevaccineerd zijn, waardoor het aantal te zetten vaccinaties erg is afgenomen.

Hoorn

In Hoorn wordt tot 20 april tijdelijk op dinsdag en woensdag gevaccineerd in de Noorderkerk aan de Kleine Noord. De GGD zoekt nog naar een locatie voor na die tijd.

De vaccinatielocatie aan de Doctorandus F. Bijlweg 1 in Den Helder blijft open, net als de locatie in Hem in de tennishal aan de Torenweg 44.