Zwembaden graadje kouder door stijgende gasprijs: "Lijkt wel 5 graden"

Even wennen

Ook bij het binnen- en buitenbad van De Mirandabad in de Rivierenbuurt is de temperatuur aangepast. Volgens interim-manager Marco van der Horst is dat verschil wel te merken: "Voor de bezoekers is het even wennen. Een graadje lager. Maar we doen het natuurlijk vanuit maatschappelijk oogpunt. Vanwege de gasprijs die enorm stijgt op dit moment." Volgens Van der Horst is deze verlaging preventief: "Om de toekomst zeker te stellen en niet dat we aan het eind straks met enorme prijsstijgingen worden geconfronteerd, zowel op het gas als op het kaartje, doen we uit voorzorg nu de temperatuur omlaag."