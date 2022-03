Restaurant zwaar gedupeerd na brand in Amsterdam-Zuid: "De keuken is afgeschreven"

Restaurant Huis van Iemand Anders aan de Van Woustraat in Zuid moet voorlopig dichtblijven. Gisteren ontstond er in de keuken een grote brand.

Eigenaar Nick Smit noemt het een bittere pil. "De keuken is wel echt afgeschreven. Dus de schade is enorm. Hoe lang het gaat duren weten we niet. Er komen straks schade-experts. Dan gaan we kijken hoe we het snel kunnen verhelpen en weer snel open kunnen."

Ook dit restaurant was vanwege de maatregelen tegen het coronavirus maandenlang dicht. Smit: "Het is klap na klap weer. Het is voor ons weer de zoveelste lockdown eigenlijk. Het is slikken. Maar we moeten gewoon door."