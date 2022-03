5 jaar Old Skoel: culturele plek met 'schoolgevoel' heeft opfrisbeurt nodig

De oude Sint Jozefschool in Burgerbrug stond er verloren bij nadat de leerlingen waren vertrokken naar het nieuwe schoolgebouw aan de andere kant van de Grote Sloot. In een half jaar tijd verloederde het pand en werd het een hangplek voor de lokale jeugd. Tot dorpsbewoner Jessica Heetebrij het niet meer kon aan zien. Een nieuwe culturele plek werd geboren, maar er is na vijf jaar nog een hoop werk te doen.

NH Nieuws/ Matthijs Gemmink

"De muren waren beschimmeld, er waren lekkages, de vloer van de aula stond al omhoog. En de jongeren hadden hier goed huisgehouden", vertelt Heetebrij in één van de oude lokalen van het schoolgebouw, die zij gebruikt als atelier en voor de verkoop van tweedekans kleding. Aan een lange tafel wordt er elke vrijdag koffie gedronken en vers gebak geserveerd. Iedereen kan dan binnenlopen voor een praatje. "Ik dacht: 'zonde als dit in de brand gaat'. Toen hebben we het plan bedacht om er een plek van te maken voor sociaal-maatschappelijke activiteiten." Het 'schoolgevoel' hangt er nog altijd. Wie zijn ogen dicht doet en er het geroezemoes van kinderstemmen bij denkt, is meteen terug. "Die sfeer is niet weg. Dat is ook het mooie", vertelt Peter van Vleuten die bestuurslid is maar zelf ook workshops 'songwriting' geeft, "Mensen zijn meteen in de goede modus, zo van 'ik kom hier iets leren'. Echt mooi om te zien." Tekst gaat verder onder de foto.

Peter van Vleuten en Jessica Heetebrij van Old Skoel in Burgerbrug - NH Nieuws/ Matthijs Gemmink

De eerste vijf jaar zijn niet zonder hobbels verlopen. Na tijdelijke afspraken met de gemeente, werd het tijd om langetermijnplannen op te stellen. Fondsen werden aangeschreven voor geld om het pand op te knappen en een cultureel programma op te zetten. Maar daarvoor moest de stichting wel eigenaar van het pand worden. Communicatieproblemen In het dorp werd toen gedacht dat de verkoop door de gemeente wel heel makkelijk ging. Maar onderzoek in opdracht van de gemeenteraad van Schagen wees uit dat er vooral communicatieproblemen zijn geweest, maar dat er geen fouten zijn gemaakt. "Wij willen nu vooral naar de toekomst kijken. Een frisse start", zegt Peter van Vleuten daarover. Er staat dan ook nog een flinke klus te wachten. "Het gebouw moet geïsoleerd worden. Er zijn nog altijd lekkages, de cv-installatie moet worden aangepakt. De energierekening moet echt naar beneden. We hebben tijdens de winter, toen de wind draaide, wel eens een yogaklas naar huis gestuurd omdat het te koud was." Tekst gaat verder onder de foto.

NH Nieuws/ Matthijs Gemmink

In het pand hebben diverse kunstenaars inmiddels een vaste stek gevonden. Evelien Linschoten maakt kunst met vilt: haar atelier hangt vol verschillende soorten werken. Helen Botman heeft er haar muziekatelier, waar ze zelf schrijft en lesgeeft. In de aula staat een lange tafel klaar waar initatiefnemer Jessica Heetebrij regelmatig diners organiseert. En achterin het pand maakt Jan Bekker stillevens in olieverf. En snuffelaars kunnen hun hart ophalen tussen de tweedehands spullen. Benefietconcerten Old Skoel heeft inmiddels een lening achter de hand van de gemeente Schagen om met het gebouw aan de gang te gaan. Ook schrijven ze opnieuw de fondsen aan. Maar zelf zitten ze ook niet stil. "De vriendenactie 'Geef Old Skoel een warm gevoel', door mensen die ons een warm hart toedragen, heeft al 1.700 euro opgeleverd", vertelt Peter van Vleuten trots. "Zelf geven we de komende tijd bijvoorbeeld diverse benefietconcerten." De eerste daarvan is op 8 april en wordt gegeven door Yori Swart.