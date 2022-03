Verdachte opgepakt voor doden bewoner Amsterdamse Spaarndammerbuurt

Een arrestatieteam heeft gisteren in Amsterdam-Noord een 39-jarige verdachte aangehouden die vermoedelijk betrokken is bij de dood van de bewoner van de Houtrijkstraat. Hij wordt daarnaast verdacht van een zedendelict dat niet met deze zaak te maken heeft.

Het lichaam van het 62-jarige slachtoffer werd op 9 maart aangetroffen. De politie deed urenlang onderzoek in de straat en liet ongeveer een week later pas weten dat de man omgekomen was door een misdrijf.

Een onderzoeksteam van de politie kwam de verdachte op het spoor en kreeg toestemming van de officier van justitie om hem aan te laten houden. De man is vandaag voorgeleid voor de rechter-commissaris en die heeft besloten dat de verdachte zeker 14 dagen langer in hechtenis moet blijven.

"Het onderzoek is verder nog in volle gang", laat de politie weten. "Meer informatie kan op dit moment niet gedeeld worden."