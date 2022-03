Buurtruzie beslecht door gemeente: kerkklokken in Zaanstad gaan 's nachts zachter slaan

De gemeente Zaanstad heeft na driekwart jaar een beslissing genomen over het luiden van de kerkklokken in de nacht. Dat mag voortaan, als het maar niet te hard klinkt. In 't Kalf ontstond vorige zomer een ware buurtruzie. Honderden bewoners wonden zich op Facebook op over het stilhouden van de klokken in de nacht van de Maria Magdalena Kerk. Dat was gebeurd omdat een enkele bewoner geklaagd had.

Milo Oehler woont naast de kerk en vond het vreemd dat hij plotseling de kerkklokken 's nachts niet meer hoorde. Bij navraag bleek dat er helemaal geen onderzoek of overleg te zijn geweest om zo'n besluit te nemen. Er was door één iemand een klacht ingediend. Die woonde nog niet zo lang in de wijk en kon er niet van slapen.

Milo slaapt er juist heel goed op. Voor hem en vele anderen bleek geeft het slaan van de klokken een vertrouwd gevoel. "Dan weet je dat je thuis bent. Want het is hier in 't Kalf in feite een oud dorp", zegt Milo. Met de handtekeningen van veel voorstanders kreeg hij de kerkklokken binnen een mum van tijd weer aan de praat.

Compromis

Maar de gemeente zat met de kwestie in haar maag, vooral vanwege de oplopende spanningen in de buurt, en beloofde met de buurtbewoners te gaan praten. Volgens Milo is dat nooit gebeurd. "Ik zag wel dat er op een gegeven moment het geluid is gemeten." En nu heeft hij een mail gekregen waarin staat dat de gemeente graag recht wil doen aan de verschillende meningen. En dat is dan dat de kerkklokken minder lawaai gaan maken. De gemeenteraad moet hiermee nog instemmen.

Milo kan leven met dit compromis. "Het ging mij er vooral omdat er totaal geen idee achter zat toen die kerkklokken in de nacht het zwijgen was opgelegd." Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel zullen voortaan alle kerken in Zaanstad tussen 23.00 uur en 7.00 uur wat zachter hun klokken luiden.

