Woning van 37 vierkante meter te koop voor 595.000 euro: "Slaat nergens op, maar marktconform"

Woningen in de stad zijn schaars en de huizenprijzen zijn nog altijd aan het stijgen. Zo was een koopwoning in 2021 al ruim twintig procent duurder dan twee jaar daarvoor. En dus nam dure-huizenexpert en financieel journalist Erik Rezelman ons mee naar een nieuwe woning op de markt: een appartement van 37 vierkante meter voor wel 595.000 euro.

Een brutale vraagprijs, vindt Rezelman. "Deze mensen verkopen zelf hun huis en proberen het voor zes ton te slijten. Dat mag. Voor mij is het wat aan de dure kant, maar het is marktconform. Misschien dat we volgend jaar denken: had ik het maar gedaan." Een man die langs het huis wandelt laat weten het absoluut niet te willen kopen: "Ik kan dat niet, maar ik zou het echt niet doen."

De prijs van het appartement aan de Vondelstraat in Zuid komt daarmee uit op dik 16.000 euro per vierkante meter: een nieuw dieptepunt voor de Amsterdamse woningmarkt. Het appartement is goed onderhouden en op een centrale locatie, maar op de foto's is te zien dat het bed dan wel pal naast de koelkast staat.

Helaas mochten we geen kijkje nemen hoe het huis er van binnen uitziet. "Hij schaamt zich waarschijnlijk rot voor zijn huis", denkt Rezelman. "Het is echt een klein starterswoninkje, ziet er netjes uit, maar voor zes ton..." De bovenbuurman van het appartement is ook geschokt door de prijs. "Ik heb mijn flat een paar jaar geleden gekocht en die is een stuk groter. Dus ja, ik vind de hoge prijs verrassend."

Hypotheekrente

Want dat de bubbel ooit gaat barsten is volgens Rezelman wel duidelijk, maar wanneer en in hoeverre dat zal gebeuren blijft onzeker. Daarnaast is ook de hypotheekrente sinds september met een half procent gestegen naar ruim twee procent. De expert laat weten dat die rente nog historisch laag is, maar "als die gaat stijgen en als dat heel hard gaat stijgen, dan gaat de huizenmarkt ook heel hard onderuit".

En dat betekent dat huizen zoals het appartement op de Vondelstraat als eerste hard naar beneden zullen gaan in waarde, zegt Rezelman. "Het is een starterswoning van zes ton. Dat slaat eigenlijk nergens op, maar dat is marktconform jongens. Dat is Amsterdam."

Rijtjeshuis voor 2 miljoen

Ook brengt de dure-huizenexpert ons nog even naar een groot rijtjeshuis in de Scheldebuurt van 248 vierkante meter die te koop staat voor twee miljoen. "Zes kamers, een groot huis. Maar voor twee miljoen? Het lijkt wel of het niks meer is. Het interessante is dat het over vijf jaar misschien wel drie miljoen is. Een rijtjeshuis, vijfentwintig jaar oud en vrij gedateerd. Je moet er nog heel veel aan doen als je het koopt."