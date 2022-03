Na hertelling blijkt CDA'er Ed Dekker toch genoeg stemmen te hebben voor zetel

Na een hertelling van de stemmen bij stembureau 9 (Koggenhal), blijkt dat Ed Dekker toch meer stemmen heeft verkregen dan eerder geteld was. De nummer 6 van de CDA-kieslijst kwam slecht twee stemmen tekort voor een zetel, maar na de hertelling blijkt dat Dekker 16 stemmen meer verkreeg. Door deze uitkomst neemt hij de plaats in van partijgenoot Nico Bijman.

"Het is wel de uitkomst die we hadden verwacht", vervolgt Dekker. "Ik heb Nico Bijman net gesproken en ook hij is er oké mee. De uitslagen moeten gewoon kloppen en Bijman zal plaats moeten maken op het wachtbankje." Volgens Dekker ontstond er 'gelukkig geen discussie binnen de fractie'. "Gelukkig ben ik nog op tijd voor de formaliteit van aanstaande woensdag en moet ik mij gaan voorbereiden op het schrijven van geloofsbrieven."

Dat vond de nummer 6 vreemd omdat hij hoorde dat familieleden op die locatie wel op hem hadden gestemd. Zijn vermoeden van een miscalculatie blijkt na de hertelling dus te kloppen. "Ik ben geboren op 300 meter van de stembus, dus het had gek geweest als ik geen enkele stem had gekregen."

Eerder deze week vroeg de lokale fractie van het CDA in Koggenland een hertelling aan van het aantal stemmen bij stembureau 9 (De Koggenhal). Hoewel het CDA Koggenland meerdere stemmen had gekregen bij dit stembureau, werd volgens de telling geen enkele voorkeursstem uitgebracht op Ed Dekker.

